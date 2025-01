Meteo, Giuliacci annuncia il treno del maltempo: quando arrivano gelo e piogge forti

03 gennaio 2025 a

Ultimi raggi di sole, poi arriva il treno del maltempo con pioggia, vento, freddo, gelo e neve. L'inizio di questo 2025 è in salita sul fronte meteo. Infatti assisteremo a un rapido cambio di scenario in pochissimi giorni. A partire già da oggi sarà possibile rendersi conto dell'inversione a U dopo feste miti con temperature nella media stagionale. A tracciare un quadro chiaro di quello che ci aspetta è come sempre il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega tutto: "Già nelle prossime ore si vedranno le avvisaglie dell'imminente diffuso peggioramento, con qualche pioggia che in questa giornata di giovedì 2 gennaio comincerà a bagnare Liguria e Toscana, mentre sulle Alpi Occidentali e sul versate settentrionale delle Alpi Settentrionali è attesa la neve solare i 600-1000 metri, anche abbondante in Valle D'Aosta. Ma è soprattutto domani che, con l'arrivo della perturbazione, molti italiani torneranno ad aprire l'ombrello".

Occhio al weekend: "Nella giornata di venerdì 3 gennaio quindi pioverà su Emilia, Romagna, tutte le regioni centrali e, entro sera, anche su gran parte del Sud, fatta eccezione per la Sicilia; sostanzialmente risparmiata anche la Sardegna, dove un breve momento piovoso è atteso solo nella notte fra giovedì e venerdì. La fase di maltempo sarà anche caratterizzata da molto vento al Centro-Sud e da nevicate sulle zone appenniniche, ma oltre 1200-1400 metri, perchè il freddo intenso sembra oramai rimandato più avanti nel mese. Nel primo fine settimana di gennaio le piogge e le nevicate saranno meno diffuse, nonostante cieli che rimarranno prevalentemente nuvolosi; il freddo invece si farà sentire più che altro al Nord".