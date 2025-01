Monza, tenta due rapine sul treno e poi si nasconde in bagno: che fine fa il 18enne egiziano

04 gennaio 2025 a

Ennesimo caso di violenza a bordo di un treno: un 18enne di origine egiziana prima ha cercato di strappare lo zaino a un passeggero e la tracolla a un altro, colpendoli con calci e pugni, e poi, non essendoci riuscito, si è nascosto in bagno. È accaduto nella notte del 3 gennaio 2025 sul treno Lecco-Milano, in prossimità della stazione di Porta Garibaldi. L'uomo, insomma, ha tentato due rapine prima di barricarsi nel bagno del convoglio, così da provare a sfuggire alla cattura. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando il capotreno ha chiamato il 112 segnalando l’aggressione.

Gli agenti, intervenuti alla stazione di Monza, hanno raccolto le testimonianze delle vittime, due giovani italiani di 23 e 22 anni, che hanno raccontato di essere stati attaccati dall’uomo dopo aver opposto resistenza ai tentativi di furto. Il 18enne, alla fine, è stato individuato e fermato: è stato trovato chiuso nel bagno del treno ed è stato riconosciuto dai passeggeri. Arrestato, è stato condotto in questura e sottoposto a giudizio con rito direttissimo, durante il quale ha richiesto il patteggiamento. Ora è in attesa della definizione del processo, mentre l’Ufficio Immigrazione ha avviato le verifiche per il suo possibile allontanamento dall’Italia.