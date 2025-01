Napoli, lite in strada tra Borrelli e la Senese: "L'auto sulle strisce? Io sono la figlia di James", finisce male

05 gennaio 2025 a

Una lite che sta facendo letteralmente il giro dei social. Il deputato di Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, spesso posta sui social video o foto di chi parcheggia in divieto o peggio su parcheggi riservati a Napoli ai disabili. E questa volta però a bordo dell'auto c'è la figlia di un "vip". Inevitabile l'alterco. Siamo a Fuorigrotta, zona molto frequentata di Napoli e vicino allo stadio Maradona. Il deputato si avvicina alla proprietaria dell'auto in divieto di sosta chiedendole di lasciare libero il passaggio. "Lei è sulle strisce pedonali", dice il parlamentare. "Senta, io sono la figlia di James Senese", risponde la donna. Lei è Anna Senese, effettivamente la figlia del musicista napoletano che interviene per difenderla. Il deputato però la spegne subito: "Lei è la figlia di Senese? E quindi?". Ecco qui di seguito la lite in strada che come detto sta facendo il giro dei social.