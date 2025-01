Lago di Como, "problemi al cruise control": coppia morta, svolta nel giallo del Suv

07 gennaio 2025 a

a

a

La morte di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri è avvolta ancora nel mistero. Al loro primo appuntamento finirono con l'auto, un Suv Mercedes, nelle acque gelide del lago di Como. Per diversi mesi si è parlato di una possibile avaria sull'auto in grado di metterla in moto e farla precipitare nel lago. Altre ipotesi invece parlavano di una possibile manovra di Morgan Algeri. A fare chiarezza su quanto accaduto è stato l'avvocato che tutela la famiglia di Morgan, Giovanni Giorgino: "Dal veicolo sono state estratte alcune componenti elettroniche, poi fatte analizzare all’estero dalle case produttrici — spiega l’avvocato Giorgino —. L’obiettivo principale era estrarre, in piena sicurezza rispetto all’eventuale presenza di acqua, i dati elettronici per riscontrare la possibile presenza di anomalie e ricostruire il grafico delle velocità con le pressioni sul pedale dell’acceleratore".

E alcune segnalazioni di automobilisti alla guida di Suv simili a quello di Morgan aprono scenari inediti sulla tragedia: "Le segnalazioni spontanee ricevute nel corso di questi 12 mesi, riguardanti altri incidenti simili, sono state molteplici e provenienti da diverse regioni italiane — conferma Giorgino —. Sono indicazioni di altri proprietari o conducenti incorsi in incidenti causati dal comportamento anomalo dei loro veicoli, anche di diverso modello e marca, quasi sempre legato a problemi di elettronica, talvolta correlato anche all’utilizzo del cruise control. Sono preziose perché hanno rappresentato una fonte unica di dati, circostanze ed elementi tecnici nuovi che hanno consentito di comprendere dinamiche ed effettuare ricostruzioni difficili da ottenere diversamente".

Lago di Como, il dettaglio degli airbag: che cosa è successo un attimo prima del buio

Infine aggiunge: "Le due famiglie sono unite dal dolore della incomprensibile perdita subita e il legame nel tempo si è trasformato in grande affetto reciproco — conclude l’avvocato Giorgino —. Il loro silenzio chiede di essere ascoltato affinché quanto avvenuto non possa più capitare".