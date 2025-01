Monza, Stella Boggio uccide il compagno: chi è questa ragazza, cos'è accaduto in salotto prima della coltellata

07 gennaio 2025 a

Una donna di 33 anni è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Desio e dai militari della Tenenza di Cesano Maderno in un’abitazione di via Tonale a Bovisio Masciago (Monza). Dalle prime ricostruzioni effettuate sul posto, è emerso che una lite scoppiata tra la donna e il suo compagno di 38 anni ha avuto un tragico epilogo. La 33enne, residente nell’abitazione, avrebbe reagito alle percosse del compagno impugnando un coltello da cucina e colpendolo al petto.

È stata la stessa donna a contattare i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, il compagno è giunto privo di vita presso il pronto soccorso dell’ospedale di Desio.

Accoltella il suo compagno a morte, poi chiama i carabinieri: Monza-choc, chi è la donna-killer

La donna è stata arrestata dai militari intervenuti e ascoltata dal pubblico ministero di turno, recatosi sul posto. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Desio, sono in corso per accertare con precisione la dinamica dei fatti. La donna che ha impugnato il coltello è Stella Boggio, 33 anni. La lite furibonda si sarebbe consumata nel soggiorno. "Mi ha aggredita e mi sono difesa", ha affermato la Boggi parlando con gli inquirenti. A quanto pare negli ultimi tempi il rapporto tra i due era diventato piuttosto burrascoso. Ma al momento non risulterebbero denunce pregresse da parte della donna sul compagno. I vicini però avrebbero riferito di liti turbolente nei giorni e nelle settimane precedenti all'omicidio.