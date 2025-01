Napoli, colpo da film in Posta: ecco come hanno rubato mezzo milione di euro

08 gennaio 2025 a

Un colpo degno della banda del buco, quello andato in scena a Catellammare di Stabia. In provincia di Napoli alcuni criminali hanno portato a segno un colpo da mezzo milione. I malfattori sono entrati nell'ufficio postale di via Bonito durante il weekend dell'Epifania, razziando l'intero contenuto della cassaforte. L'amara scoperta è avvenuta solo il giorno dopo, quando i dipendenti della filiale postale, al civico 5, sono tornati al lavoro e si sono accorti dell'irruzione. Il direttore ha immediatamente allertato il 112.

Secondo le ricostruzioni la banda sarebbe arrivata dalle fogne, con la tecnica classica delle bande del buco: avrebbe scavato un tunnel che collegava la rete fognaria ai locali interni e, una volta buttata giù l'ultima parete, mentre gli uffici erano chiusi, ha razziato la cassaforte e l'atm, per un valore totale di circa mezzo milione di euro.

Solo tre giorni prima un tunnel era stato scoperto al di sotto della Credit Agricole di via Alcide De Gasperi, sempre in provincia di Napoli. Era accaduto durante le ispezioni che periodicamente vengono svolte dal personale. In quel caso la galleria puntava verso la sede della Banca Stabiese, che si trova di fronte. E ancora, pochi mesi fa, ad agosto, un altro tunnel era stato trovato nello stesso punto, ma anche in quel caso il colpo era stato sventato in tempo.