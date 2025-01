Verbano, altra strage in montagna: valanga uccide tre alpinisti, due salvi per miracolo

12 gennaio 2025 a

Un altra tragedia ad alta quota. Tre persone sono morte travolte da una valanga nel Verbano-Cusio-Ossola, sopra la località di Trasquera, Punta Valgrande. Le tre vittime, si apprende, facevano parte di un gruppo di cinque escursionisti: le altre due persone sono state soccorse per essere trasportate in ospedale via elicottero. L'allarme è stato lanciato da uno scialpinista che ha visto la valanga colpire il gruppo: non è ancora chiaro se si tratti di scialpinisti o di ciaspolatori. Sono intervenuti l'elisoccorso del 118 proveniente da Borgosesia e quello della guardia di finanza.