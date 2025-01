Latina, sbranata e uccisa da un branco di cani: l'orrore, in che condizioni erano le bestie

13 gennaio 2025 a

Una donna di nazionalità nigeriana è morta dopo essere stata azzannata da un branco di cani in una strada della periferia di Latina. Il fatto è avvenuto ieri notte, domenica 12 gennaio, e la vittima lavorava come barista nella zona. Nonostante sia stata trasportata subito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, non c'è stato nulla da fare. La donna è morta per le ferite causate dagli animali. Tra l'altro, come riporta Repubblica, gli stessi cani avevano aggredito anche un'altra ragazza una settimana fa.

Stando a quanto riferisce la polizia di Latina, la donna è stata aggredita dai cinque cani nel giardino della villetta di un amico, che in quel momento era assente. Sono stati i vicini a lanciare l'allarme intorno alle 3 e 30 di mattina, dopo che avevano sentito le urla della donna. Nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi: la donna è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Mentre uno degli agenti per arrestare la furia dei cani è stato costretto a esplodere un colpo d’arma da fuoco, facendoli allontanare.

Oltre a ricostruire la dinamica dell'aggressione, gli inquirenti stanno facendo accertamenti anche sui cani. Gli animali sono stati trovati in stato di denutrizione e in un contesto di degrado e semi abbandono.