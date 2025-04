Guinzagli e Gps: a spasso con il cane in tutta sicurezza

LUNGHINA Si tratta di un guinzaglio di notevole lunghezza (può superare anche i 5 metri), molto utile come alternativa al guinzaglio classico in spazi aperti che non siano strade urbane. Ideale per passeggiare nei boschi, in campagna o lungo sentieri protetti, deve essere da un lato agganciata alla pettorina o al collare del cane e dall’altro tenuta in modo sicuro dal conduttore; in questo modo l’animale è libero di muoversi senza vincoli, ma evitando di incorrere in pericoli perché in ogni momento può essere ricondotto al padrone. Quali sono dunque i benefici? Il cane ha bisogno di esercitare l’olfatto e in questo modo può farlo in tutta libertà, ma non solo, è un ottimo strumento che permette a noi proprietari di lavorare sul suo richiamo utilizzando meno il guinzaglio e ponendo maggiore attenzione su una comunicazione più gestuale e vocale.

Per essere felici e in salute, i cani hanno bisogno di muoversi e allenare la mente, ma non c’è divertimento senza sicurezza. Ecco allora alcuni strumenti indispensabili che non devono mancare se si vogliono affrontare con loro escursioni lungo sentieri, boschi o campagne.

GPS PER CANI

È uno strumento che serve per tracciare e monitorare la posizione del cane in qualunque momento e occasione, soprattutto durante gite fuori porta. Da attaccare a collare o pettorina, in commercio se ne trovano di diversi tipi e alcuni sono anche in grado di monitorare il suo stato di salute. Ma come funzionano effettivamente? Si tratta di dispositivi con sistema di localizzazione, attivabili tramite apposita App; una notifica sul telefono consentirà di capire se il nostro fedele amico supera il limite della zona delineata o se si sta allontanando troppo, indispensabile per prevenire il suo smarrimento. È possibile inoltre tenere traccia del tragitto effettuato, rilevare battito e frequenza cardiaca, monitorare le attività svolte durante la giornata, ma anche mantenere una buona visibilità nelle ore di buio tramite luce LED.

KIT D’EMERGENZA

Un kit di primo soccorso non deve mai mancare durante gite extraurbane, soprattutto se si prevede di fare lunghe camminate per sentieri boschivi. Acqua ossigenata, bende e garze, forbici, cerotti e pinzette utili per la rimozione di corpi estranei quali spine, pungiglioni, frammenti di legno, possono essere di grande aiuto.

Un altro accessorio che non deve mai mancare è un’imbracatura per trasportare il cane in caso di situazioni di emergenza a seguito di cadute, ferite, morsi di serpenti, colpi di calore. Le speciali cinghie di soccorso servono per poterlo eventualmente spostare in spalla comodamente e in tutta sicurezza.

*Istruttore cinofilo Enci