Brescia, a 2 anni chiude mamma fuori di casa e scoppia un incendio: il video del salvataggio dei carabinieri

16 gennaio 2025

Attimi di terrore a Travagliato, nel Bresciano. E un salvataggio eroico da parte dei Carabinieri. Due bambini sono stati salvati dagli agenti mentre la loro casa era invasa dal fumo per l'inizio di incendio. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza dei militari della compagnia di Chiari, che sono accorsi dopo una chiamata d’emergenza al 112.

A rendere la storia ancor più drammatica, il fatto che tutto è iniziato quando un bimbo di soli due anni, mentre stava giocando, per errore ha chiuso la madre fuori in giardino dopo che lei era uscita per gettare la spazzatura. All’interno dell’abitazione, però, si trovava anche la sorellina neonata. Come se non bastasse, sul piano a induzione erano rimaste alcune pietanze in cottura, che hanno generato il principio d’incendio.

Inevitabile la paura, il terrore, e l'immediata chiamata ai soccorsi. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno constatato che porte e finestre erano chiuse, rendendo impossibile un accesso diretto. Per evitare di rompere la porta d’ingresso a vetri, con il rischio di ferire i bambini, i militari hanno trovato un'altra soluzione: entrare dalla porta basculante del garage.

Con questa manovra sono riusciti a raggiungere i piccoli e portarli fuori dall’abitazione, ormai satura di fumo. I due bambini, sebbene visibilmente scossi, sono stati trasportati per accertamenti all’Ospedale Sant’Anna di Brescia, a causa dell’inalazione di fumi. Un episodio che, grazie alla prontezza dei carabinieri, si è concluso senza conseguenze gravi, evitando quello che avrebbe potuto trasformarsi in un dramma. E, soprattutto, un episodio interamente documentato da un video diffuso dallo stesso comando dei Carabinieri di Brescia.