Mario Giuliacci, meteo estremo in Sicilia: scatta l'allarme, cosa sta per accadere

Forte maltempo al Sud: la Protezione Civile ha diramato l'allerta rossa in tutta la Regione Sicilia, fatta eccezione per le province di Trapani e Palermo, dove invece l'allerta è arancione, meno grave. Oggi, venerdì 17 gennaio, l'isola sarà bagnata da piogge diffuse, a tratti anche di forte intensità, con la formazione pure di temporali. A preoccupare però, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it, non sono solo le piogge e i temporali, ma anche i venti forti che attraverseranno tutta la Sicilia, con raffiche anche da 90-100 km/h. Una situazione piuttosto difficile, insomma.

E il maltempo, purtroppo, non finirà tanto presto. Anche domani, infatti, sabato 18 gennaio, sono previste delle piogge, sebbene meno insistenti e in generale meno intense. Stesso discorso va fatto per il vento, che soffierà ancora intenso, anche se senza i picchi previsti venerdì. Domenica 19 gennaio, invece, ci sarà un miglioramento del clima che terrà lontani i fenomeni meteo più violenti. In ogni caso, però, alcuni momenti piovosi non mancheranno. Dunque, non bisogna mettere del tutto via l'ombrello. Per ora, comunque, sembra che la giornata più difficile sarà proprio quella di oggi, venerdì 17 gennaio, come confermato anche dall'allerta emessa dalla Protezione Civile.