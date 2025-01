Ana Zahirovic, la signora degli scippi arrestata ancora? Ma non finisce in carcere: ecco perché

17 gennaio 2025 a

Nuovo arresto per la cosiddetta lady scippo, che però non andrà in carcere. Il motivo? Aspetta l'undicesimo figlio. Ana Zahirovic, 31enne croata già madre di dieci figli, è stata condannata in passato a una pena complessiva di 30 anni per quasi 150 tra furti e scippi compiuti in vent’anni tra Roma, Milano e altre città. Poi, però, è sempre tornata libera per le sue gravidanze. Ieri i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina, mentre erano in servizio in borghese nel centro storico, hanno riconosciuto la donna e dopo averla pedinata per diversi minuti l’hanno sorpresa a piazza Navona mentre sfilava il portafogli dalla tasca di una passante. A quel punto è scattato l'arresto per furto.

La donna, incinta di tre mesi, è comparsa questa mattina in tribunale a piazzale Clodio. E il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria e non gli arresti domiciliari come sollecitato dalla procura. Al termine dell’udienza di convalida, la 31enne ha patteggiato una pena di 8 mesi con 200 euro di multa. "Vedo numerose condanne", ha detto il giudice leggendo il casellario giudiziario della 31enne. La cosiddetta lady scippo non è stata l'unica fermata dai carabinieri ieri nella Capitale: durante i controlli ci sono stati anche altri arresti di borseggiatori fra stazioni metro e negozi.