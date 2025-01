Volterra, non si ferma all'alt dei carabinieri? Inseguito per 8 km, finisce male

18 gennaio 2025 a

Scappa all'alt a un controllo dei carabinieri e, nel tentativo di fuggire, ferisce un automobilista: è successo tra Volterra, in provincia di Pisa, e Cecina, in provincia di Livorno. L'uomo, dopo non essersi fermato all'alt, è stato inseguito dai carabinieri per 8 km. Prima che venisse fermato, tra l'altro, ha anche fatto un incidente contro un'altra auto, ferendo il conducente che era alla guida. L'uomo, 45 anni e pluripregiudicato, è stato bloccato e arrestato. In auto aveva 0,5 grammi di cocaina. I carabinieri lo avevano avvicinato mentre era fermo nella sua auto in sosta proprio per identificarlo, in una zona di spaccio nei pressi di Guardistallo.

Dopo l'impatto con l'altra macchina, il 45enne ha poi provato a scappare a piedi ma è stato bloccato dai due militari di una pattuglia del Radiomobile di Volterra. Per fortuna si sono rivelate lievi le lesioni inflitte all'altro conducente coinvolto, che proveniva in direzione opposta. Il 45enne, inoltre, si è rifiutato di sottoporsi al droga-test pur in presenza di personale sanitario. Successivamente, quindi, è stato formalmente tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni personali stradali e rifiuto di sottoporsi ad esame tossicologico. Ora è agli arresti domiciliari in attesa di processo.