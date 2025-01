Ana Maria Henao, trovate ossa a Vicenza: verso l'agghiacciante svolta?

22 gennaio 2025 a

Potrebbe essere vicino a una agghiacciante svolta il caso di Ana Maria Henao, l'ereditiera americana sparita dal febbraio del 2024. Resti di ossa sono stati rinvenuti infatti questa mattina nel fiume Astico, a Piovene Rocchette in provincia di Vicenza. Tra le ipotesi che vengono considerate c'è anche quella che possano appartenere alla stessa Ana Maria. La donna era scomparsa a Madrid ma fin da subito gli inquirenti, che sospettano del compagno, avevano puntato sulla "pista italiana".

La segnalazione è arrivata nella serata di martedì, indicando la zona in prossimità del Ponte Pilo, e ha fatto scattare nella mattinata l'intervento dei carabinieri e del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, che hanno provveduto al recupero del materiale organico, su cui ora verranno svolti alcuni accertamenti.

Recentemente gli investigatori avevano svolto ricerche proprio in questa zona del Vicentino, in particolare lungo la vecchia strada "del Costo" a Cogollo del Cengio, dove si sospetta potrebbe essere stato nascosto il corpo. A essere indagato è l'ex marito della donna, David Knezevich, che si trova attualmente in carcere a Miami. Saranno le analisi a far luce sul ritrovamento dei resti, per capire se siano umane o di altra natura.

La Henao, 40 anni, si era trasferita in Spagna dopo il divorzio dal marito, accusato formalmente di omicidio. Il movente del presunto delitto sarebbe di tipo economico: i due ex coniugi infatti condividevano una società immobiliare del valore di svariati milioni di dollari. Le immagini delle telecamere di sorveglianza avevano ripreso Knezevich uscire dall'abitazione della Henao a Madrid con una valigia, dentro alla quale secondo l'accusa avrebbe nascosto il corpo della donna.