Papa Francesco fa lo spot a Che tempo che fa durante l'Angelus

Oltre i limiti dell'immaginazione: Papa Francesco, durante l'Angelus, fa lo spot a Fabio Fazio e Che tempo che fa. Durante la preghiera di oggi, domenica 26 gennaio, il Pontefice ha colto l'occasione per rendere omaggio a Edith Bruck, la poetessa ungherese di 92 anni, ricordandola con parole di grande affetto e rispetto. La scrittrice, che da tempo vive a Roma, è una testimone vivente dell'orrore dell'Olocausto, e il Pontefice l'ha citata con un pensiero speciale che ha sorpreso molti.

La Giornata Internazionale di Commemorazione delle Vittime dell'Olocausto, che si celebra domani, segna l'anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, e Papa Francesco ha voluto ricordare l'importanza di non dimenticare mai l'atrocità dello sterminio di milioni di persone ebree e di altre minoranze durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ecco, il punto è che nel corso dell'Angelus, Papa Francesco ha affermato: “Domani ricorre la Giornata Internazionale di Commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto: ottant’anni dalla liberazione del Campo di concentramento di Auschwitz. L’orrore dello sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi avvenuto in quegli anni non può essere né dimenticato né negato”. Poi ha proseguito parlando di Edith Bruck, definendola una "brava poetessa ungherese", elogiando la sua forza e la sua testimonianza: “Ricordo la brava poetessa ungherese Edith Bruck, che abita a Roma. Lei ha sofferto tutto questo. Oggi, se volete, potete ascoltarla nel programma Che tempo che fa. È una brava donna”. E lo spot è servito: la Bruck, infatti, in serata sarà ospite di Fazio su Nove.