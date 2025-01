Emanuela Orlandi, il fascicolo all'archivio Centrale dello Stato è vuoto

27 gennaio 2025 a

a

a

Giallo all'archivio Centrale dello Stato: è stato ritrovato vuoto un fascicolo proveniente dal ministero dell'Interno su Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa nel 1983 a Roma all'età di 15 anni. A prenderne atto il presidente della Commissione di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, il senatore Andrea De Priamo. Come ricostruito da Simona Greco, funzionaria dell'Archivio e responsabile della Sala Raccolte speciali, questo fascicolo sarebbe stato versato dal ministero dell'Interno all'Archivio centrale nel 2017 per effetto della direttiva Renzi sulla desecretazione delle stragi.

"Gian Paolo Pelizzaro, giornalista e ricercatore e consulente della Commissione di inchiesta sul caso Orlandi-Gregori, nell'ambito di altre ricerche non attinenti con i lavori della Commissione di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, si è imbattuto in una cartellina vuota sul caso Orlandi e mi ha avvisato - ha spiegato De Priamo all'Ansa -. Sono quindi intervenuto personalmente e ho preso atto che nell'Archivio centrale dello Stato è stata riversata della documentazione attinente al caso Orlandi ma questo fascicolo si presenta vuoto. Riuniremo l'Ufficio di presidenza della Commissione per valutare i passi opportuni per ritrovare questa documentazione e verificare i contenuti".

"Rapita dagli 007 della Stasi": ombra comunista sul mistero di Emanuela Orlandi

Nei titoli trovati nel fascicolo, a quanto ha potuto visionare l'Ansa, si leggerebbe, tra gli altri: "Richiesta di verbali di Agcà in qualità di teste", "Questura di Roma accertamenti in Italia relativi a cittadini turchi", "Accertamenti in Germania anche in ambienti turchi-letture in lingua tedesca pervenuta all'Ansa ed al Messaggero", "Fronte liberazione turco anticristiano Turkes", "Lettera pervenuta all'Ansa (Milano)", "(M.A:E): Avv Gennaro Egidio", "Messaggi a firma Phoenix Phenix".