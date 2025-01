Leila Maher smaschera la sinistra: "Perché indossano il velo nei paesi islamici"

28 gennaio 2025 a

a

a

"Sono quelli di sinistra che si sottomettono quando vanno nei paesi arabi, come è successo con la Mogherini o con la Boldrini che si erano presentate completamente coperte con il velo": Laila Maher, Presidente della Confederazione della comunità marocchina in Italia, lo ha detto in un'intervista al Tempo, giudicando giusto l'atteggiamento della premier Giorgia Meloni in Arabia Saudita, che invece si è presentata senza velo, stringendo la mano al principe Bin Salman. A tal proposito, la Maher ha detto: "La Meloni ha fatto qualcosa di sano. Loro hanno molto rispetto per il nostro leader e le hanno stretto la mano perché la considerano una donna in gamba, influente e di potere".

La presidente della Confederazione della comunità marocchina in Italia, quindi, ha spiegato che in Marocco non è obbligatorio indossare il velo per gli italiani: "Soprattutto perché la Meloni è cristiana ed è andata lì in veste istituzionale. Sono due paesi distinti: uno rappresenta il cristianesimo, l’altro l’Islam. Loro non danno tanto peso a questi dettagli. Quello che importa è che lei sia andata lì per fare siglare un accordo da miliardi di dollari, non per farsi vedere con il velo. Si è comportata come una vera leader". Parlando invece di chi in passato lo ha usato, ha detto: "Si chiama esibizionismo. La destra ha sempre avuto una posizione chiara, mentre la sinistra si sottomette e si vende. La coerenza a destra è un qualcosa che la sinistra dovrebbe imparare".

Orrore islamista contro Silvia Sardone: denuncia le molestie? Insultata e minacciata di morte

"Mi piace chi sa difendere le proprie origini e il Pd questo non lo fa, cambiano in base alla convenienza", ha proseguito la Maher, secondo cui la destra non sarebbe troppo dura. "E' quello che serve, troppa libertà non porta a niente - ha spiegato -. Chi viene da paesi con regole molto rigide dovrebbe comportarsi così quando arrivano in Italia, ma si comportano diversamente, come se non ci fossero regole. La disciplina è importante. Mi spiegate chi non lavora cosa dovrebbe fare in Italia? Delinquere? Per questo concordo con la politica di Salvini, della Lega e di Fratelli d’Italia. Qui c’è troppa libertà e se ne approfittano". La sinistra invece - ha chiosato - "usa l’immigrato solo come strumento di propaganda".