Caltanissetta, incidente stradale e disgrazia: morta bimba di 9 anni, gravissima la madre

Una bambina di 9 anni di Niscemi ha perso la vita in un incidente stradale lungo la strada Gela-Niscemi. La madre, che era alla guida dell'auto, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Gela. Nell'incidente, alle porte di Niscemi sulla provinciale 11, sono rimasti feriti anche i tre fratellini della vittima.

Si chiama Aurora la bambina di 9 anni di Niscemi deceduta per le ferite riportate in un incidente autonomo lungo la strada provinciale 11 Gela-Niscemi in contrada Priolo. La piccola era in auto con la madre e altri tre fratellini e stavano raggiungendo il centro abitato per andare a scuola. Lungo il percorso, con asfalto reso viscido dall’umidità, la donna ha perduto il controllo della macchina che è finita fuori strada. Sia la madre della piccola sia i fratellini sono ricoverati all'ospedale di Gela. La donna si trova in codice rossi, mentre i tre bambini - di 9, 5 e 4 anni - non sarebbero in gravi condizioni.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti, oltre al 118, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. In base ai primi accertamenti, nessun altro veicolo risulterebbe coinvolto nell’incidente, la donna sarebbe quindi uscita di strada autonomamente.