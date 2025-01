Meteo, Mario Giuliacci avverte: "Intensa perturbazione Atlantica", quando si scatenano le piogge

28 gennaio 2025 a

Il maltempo non accenna a placarsi. Come scrive Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , grazie al passaggio di una perturbazione atlantica avremo una nuova fase di maltempo specialmente sul Centro-Nord. Da martedì 28 gennaio avremo piogge forti. Soprattutto in Liguria, dove si attendono dei nubifragi con la probabilità di locali allagamenti. Stessa cosa in Friuli-Venezia Giulia dove avremo accumuli di pioggia fino a 200 mm in poche ore. Sull’arco alpino si rivedrà la neve a partire dai 1000-1200 metri di altitudine. Grazie ai venti meridionali, le temperature si manterranno miti nonostante la fase instabile. Sulle regioni meridionali e sulle due Isole Maggiori si toccheranno valori primaverili che toccheranno i 20°C. Al Nord non sarà tanto diverso con 17°C su Emilia e Veneto.

Ma potrebbe esserci una piccola tregua da mercoledì 29 gennaio. La perturbazione lascerà il nostro paese anche se l’instabilità potrebbe essere protagonista sulle regioni meridionali, soprattutto Calabria, ma anche Lazio e sull’alta Toscana. Da giovedì 30 e venerdì 31, invece, l’instabilità si collocherà sul Nord-Ovest, in particolare sul Piemonte e sulla parte più occidentale della Liguria, ma anche sulle aree più meridionali della Puglia.

Stando alle ultime previsioni sarebbe possibile la formazione di un ciclone sul Mediterraneo che punterà verso Sicilia e Sardegna con venti di burrasca e nubifragi. Piogge battenti sulle altre regioni del Centro-Sud. Ritorna la neve sull’Appennino ma dai 1400/1500 metri di altitudine.