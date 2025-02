Papa Francesco, si rompe il bastone prima dell'udienza: la paura e la corsa per aiutarlo

01 febbraio 2025 a

a

a

Piccolo incidente per Papa Francesco all'udienza giubilare in Aula Paolo VI. Bergoglio stava camminando con l'aiuto di un bastone, quando questo si è poi rotto alla base facendo vacillare il Pontefice per qualche istante. Il Papa, a quel punto, è stato subito aiutato e sorretto sottobraccio da monsignor Leonardo Sapienza e dal suo aiutante. Infine, nel saluto ai fedeli nella basilica di San Pietro è stato accompagnato in sedia a rotelle e ha poi svolto l'udienza senza altri imprevisti.

Finita l'udienza, durata circa 15 minuti, Bergoglio ha voluto farsi accompagnare, sempre in sedia a rotelle, vicino ai presenti, sia fedeli che autorità. Sono seguite strette di mano, selfie e sorrisi. Il Papa si è anche fermato qualche momento per firmare dediche. A un certo punto è stato catturato e affascinato da un suo ritratto presentato da un fedele. E al termine del suo giro ha donato caramelle ai bambini.

Video su questo argomento Shoah, Papa: "Non si può dimenticare o negare l'orrore"

In realtà, quello di stamattina non è il primo problema che Papa Francesco ha avuto nel corso del suo pontificato con i bastoni. Nel 2015, infatti, il Pontefice aveva dovuto fare i conti con un altro imprevisto a un altro tipo di bastone: il suo pastorale. L'episodio avvenne poco prima della celebrazione della messa tenuta durante la visita fatta da Francesco a Sarajevo. In quella circostanza a rompersi fu la croce pastorale che fu poi sistemata con una riparazione.