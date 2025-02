Monfalcone, islamiche a scuola con il velo integrale. La Lega: "Serve un divieto, è urgente"

05 febbraio 2025 a

«Serve un divieto per la copertura integrale del volto. È urgente. Sono sempre di più e sempre più giovani le donne, le ragazze, che indossano il velo integrale e il caso della scuola di Monfalcone, a cui non attribuiamo alcuna responsabilità, è solo il sintomo di un’evidente pratica dell’uso di indumenti e accessori che coprono interamente volto e corpo». Non ci sta la Lega del Friuli Venezia Giulia. E non ci stanno, nello specifico, l’europarlamentare Anna Maria Cisint (ex sindaco proprio a Monfalcone) e il segretario regionale Marco Dreosto. La notizia è delle ultime ore ma fa rapidamente il giro di internet: all’istituto professionale Pertini di Monfalcone, appunto, ogni giorno, prima che suoni la campanella, in una stanzetta appartata, sfilano con il niqab sul volto quattro studentesse musulmane (a inizio anno erano in cinque, una nel frattempo si è ritirata), alzano il velo integrale per una manciata di secondi e si fanno “identificare” dalla referente di sede della scuola. (...)