Rita De Crescenzo, Roccaraso e "la ciglia fuori uso": sconcerto a Fuori dal coro

È balzata agli onori delle cronache per aver reso, a suo modo, la località montana di Roccaraso come la nuova Cortina d’Ampezzo del Sud, solo in una veste decisamente più trash. È l’influencer Rita De Crescenzo, 476mila follower su Instagram, la donna più ricercata del momento.

L’ha incontrata e intervistata Natasha Farinelli, inviata di Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4. La Farinelli, innanzitutto, ha parlato con il suo manager, Pietro Pelagalli, che subito sentenzia: “Lei? Tutto quello che tocca diventa oro”. La giornalista, quindi, chiede: “Ma… dopo la storia di Roccaraso la richiesta per le sue serate è aumentata?”. Pelagalli sfoggia un sorriso pieno: “Aumentata? È triplicata!”. E con essa anche i guadagni, evidentemente.

La Farinelli, quindi, va a casa De Crescenzo e viene accolta a braccia aperte, con l’influencer che spiega: “Io sono un buon prodotto, come dice mio figlio. Facciamo anche i soldi eh, giustamente, qua nessuno fa niente per niente”. L’inviata di Giordano, però, specifica: “È un business che porta, però, anche soldi a nero?”. L’influencer nega: “Soldi a nero? no, soldi a nero no”.

Sempre la giornalista spiega nel suo servizio: “La donna, quindi, garantisce di fare tutto regolarmente e senza prendere soldi sommersi. È evidente che la storia di Roccaraso a lei, la regina dei social, ha fruttato soldi e anche tanti”. L’influencer ha anche un’estetista personale, che accorre subito in caso di problemi, lo spiega lei stessa alla giornalista: “Guarda, tengo una ciglia fuori uso qua, se ne sta fuggendo (fujenn’ in napoletano, ndr) da questo lato, se ne scappa. C'è l'estetista (la “cigliara” dice la donna sempre nel suo dialetto, ndr) che mi deve mettere un attimo le ciglia, queste sono di visone guarda qua”.

Grazie alle sue campagne social, la De Crescenzo ha letteralmente mosso “le masse” verso Roccaraso per una vacanza o un weekend sulla neve: "Io ho fatto semplicemente dei video quando sono stata a Roccaraso, dicendo 'guardate comm'è bella 'a neve, guardate la casetta, venite venite. Ma semplicemente perché io la mattina dico sempre qualcosa e la gente mi sta a sentire". Più influencer di lei, al momento, non ce n’è.