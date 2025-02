Lorenzo Rovagnati, il castello maledetto dietro la sua morte: una storia che fa paura

07 febbraio 2025 a

Il luogo in cui si è consumata la tragedia di Lorenzo Rovagnati, l'imprenditore morto sull'elicottero precipitato qualche sera fa, sarebbe "maledetto". A quanto pare, infatti, anche il precedente proprietario del maniero, sempre erede di una famiglia di industriali, è morto in un incidente nei pressi del castello di Castelguelfo di Noceto.

Come riporta Repubblica, qualche anno fa era stato il Corriere a darne notizia con un breve trafiletto: “In Emilia un noto imprenditore ha perso la vita schiantandosi contro un albero con la sua Ferrari – scrisse in un trafiletto il Corriere della Sera il 13 gennaio 1992 – E’ stata probabilmente la bruciante accelerazione a tradire Giacomo Bonati, 49 anni, presidente della Raggio di Sole, industria piacentina di origine famigliare divenuta leader nella produzione di mangimi. Ieri verso le 13.30 – continuava l’articolo – era alla guida della sua potente vettura. Dopo un sorpasso non è riuscito a controllarla ed è finito contro un platano. Lo schianto ha letteralmente sbalzato fuori dall’abitacolo Bonati e un amico che viaggiava con lui”.

Qualche anno dopo il maniero, dopo essere passato per le mani della famiglia Fieschi, passa ai Rovagnati. A volerlo fortemente fu il patron Paolo Rovagnati morto però nel 2008. Poi sarà proprio Lorenzo a occuparsene. Fino al tragico incidente che ha spezzato la sua vita e quella di due piloti.