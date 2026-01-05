Bari, prova la moto che vuole comprare: due morti

Tragico incidente stradale a Bari nella tarda mattinata di domenica 4 gennaio: due giovanissimi, Andrea Liddi (18 anni) e Davide Capuozzo (17 anni), entrambi residenti nel quartiere Poggiofranco, hanno perso la vita su una complanare della Statale 100 Bari-Taranto, tra Bari e Triggiano, nei pressi del centro commerciale Ikea e dell'ex mercato ortofrutticolo mai inaugurato.

Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi si erano dati appuntamento in quella zona — nota per essere un ritrovo abusivo di appassionati di motori, spesso usata come "pista" improvvisata per prove di velocità e gare clandestine nonostante sia chiusa al traffico — per una prova di una moto Yamaha Tenerè 700.Davide Capuozzo, 17 anni, era alla guida del mezzo (che stava provando con l'intento di acquistarlo), con un altro 17enne come passeggero. Andrea Liddi, proprietario della moto, si trovava a bordo strada, chinato per recuperare un componente caduto. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo, travolgendo violentemente l'amico e causando la morte sul colpo di entrambi.

Il passeggero è rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, ma non è in pericolo di vita.Sul posto sono intervenuti 118, polizia locale e carabinieri per i rilievi. La strada è rimasta chiusa a lungo. Le indagini, coordinate dalla procura, mirano a chiarire dinamica e responsabilità, inclusa la potenza della moto (guidabile solo dai 20 anni). Presenti anche altri amici dei ragazzi.