Roma, banda di 4 ladri in azione e il vigilante apre il fuoco: 10 colpi, morto un bandito. E lo indagano

E' morto il 24enne romeno raggiunto dal colpo di pistola sparato da una guardia giurata ieri sera, giovedì 6 febbraio, a Roma: il vigilante era intervenuto dopo aver sentito dei rumori provenire dall'appartamento vicino al suo, nel suo condominio. Una volta entrato in casa, aveva trovato dei ladri in azione e per questo avrebbe cominciato a sparare diversi colpi, circa dieci. Uno dei proiettili ha raggiunto uno dei malviventi, che poi è morto questa mattina all'ospedale San Filippo Neri, dove era stato trasportato ieri in gravi condizioni. I suoi complici, invece, erano riusciti a scappare. Per il vigilante, in un primo momento sotto accusa per tentato omicidio, dopo la morte del ladro il reato ipotizzato a suo carico si sarebbe aggravato in omicidio. Sequestrata la sua pistola.

Stando a quanto trapelato finora, la banda si sarebbe arrampicata dal balcone, entrando in una casa al primo piano del palazzo, in cerca di soldi, gioielli e argenteria. All'interno ci sarebbe stata la proprietaria in quel momento. I ladri l'avrebbero tenuta ferma e poi avrebbero tentato di rompere la cassaforte. I rumori, però, erano così forti da attirare l'attenzione del vigilante. Dopo l'intervento di quest'ultimo, c'è stata una colluttazione terminata nel cortile condominiale. Scappando, i malviventi avrebbero anche cercato di investire la guardia giurata.