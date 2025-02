Mario Giuliacci, meteo-mistero: ecco le temperature fino a metà febbraio

09 febbraio 2025 a

a

a

Il weekend che volge al termine è segnato da neve e pioggia in diverse zone del Paese, ma le temperature, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, restano generalmente miti e sopra la media stagionale. A questo punto sorge spontanea una domanda: arriverà mai il vero gelo, quello che fa battere i denti, oppure l’inverno scivolerà via senza episodi di freddo intenso e nevicate a bassa quota? Una risposta arriva del sito del colonnello Mario Giuliacci, su cui vengono elaborati i dati forniti dai principali modelli meteorologici.

Clicca qui per accedere al sito del colonnello Mario Giuliacci

E in virtù dei dati, per il momento appare improbabile che prima della metà del mese si verifichino eventi di rilievo. Anche nei prossimi giorni, le temperature rimarranno nella norma o leggermente superiori, con il freddo che si farà sentire solo in modo moderato e con nevicate relegate alle aree montuose. Tuttavia, una possibile svolta potrebbe verificarsi tra il 16 e il 18 del mese, quando masse d’aria gelida di origine artica potrebbero irrompere sull’Italia, portando con sé un drastico abbassamento delle temperature e la neve fino a quote più basse.

Ovviamente, le previsioni a lungo termine dovranno essere confermate dalle prossime elaborazioni dei modelli fisico-matematici. Al momento, infatti, manca un accordo chiaro tra le diverse simulazioni, e persino all’interno dello stesso modello si registrano variazioni tra un’uscita e l’altra. Insomma, tutto può accadere.