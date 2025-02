Papa Francesco interrompe l'omelia e lascia San Pietro: "Fatico a respirare", paura tra i fedeli

09 febbraio 2025 a

"Mi scuso e chiedo al maestro di continuare la lettura, ho difficoltà nel respiro". Queste le parole con cui Papa Francesco ha interrotto la lettura dell'omelia alla messa per il Giubileo delle Forze armate, di polizia e di sicurezza in piazza San Pietro. Immagini dure, quelle del Pontefice visibilmente affaticato, costretto a interrompere la sua orazione. Immagini che ovviamente preoccupano i fedeli come il mondo intero: Francesco, infatti, non riusciva a trattenere i colpi di tosse. Poco dopo, Francesco ha anche lasciato piazza San Pietro.

Dopo lo stop alla lettura e prima di allontanarsi, Papa Francesco ha chiesto a monsignor Diego Ravelli di proseguire l'omelia. A causa di una bronchite da cui è stato affetto nei giorni scorsi, il Papa ha tenuto le udienze venerdì 7 e sabato 8 a Casa Santa Marta.

In piazza tra i fedeli, anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, i sottosegretari alla difesa Matteo Perego di Cremnago e Isabella Rauti, oltre al capo della polizia Vittorio Pisani, il capo di stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano e il capo dei vigili del fuoco Eros Mannino.