Bimba sbranata e uccisa dal pitbull, una clamorosa svolta: indagato il padre

Omicidio colposo è il reato contestato dai pm di Nola al padre della bambina di 9 mesi sbranata dal pitbull di casa nella notte tra sabato e domenica ad Acerra. Il padre, che, come la madre della piccola, ha meno di 30 anni, era stato ascoltato diverse volte dagli inquirenti, fornendo diverse versioni dell’accaduto, dopo che la bimba era arrivata al pronto soccorso della clinica Villa dei fiori ormai esanime, con lesioni al volto e al cranio. Il giovane uomo aveva prima indicato un cane randagio come responsabile di una aggressione a lui e alla figlia, poi di aver trovato la bambina a letto con le ferite gravi, coperta di sangue, dopo essersi addormentato. La bambina era a letto con il padre. L’uomo dunque è indagato, ma l’atto è dovuto in vista dell’autopsia disposta dagli inquirenti.

Al padre viene contestata anche l’omessa custodia e vigilanza dell’animale. Intanto sarebbero stati sprovvisti di microchip i due cani di razza Corso che oggi, intorno alle 13.30, hanno aggredito e ucciso a Bagheria, nel Palermitano, Salvatore Maggiore. La tragedia è avvenuta in piena campagna in contrada Torre Malfitano. I veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo hanno visitato i due esemplari, un maschio e una femmina, che sono stati microchippati. Adesso saranno trasferiti in un canile a Sambuca di Sicilia, nell’Agrigentino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pensionato era al lavoro in un terreno di sua proprietà quando è stato assalito dai due cani. Gli esemplari di proprietà di un vicino sarebbero scappati attraverso un foro della recinzione che delimita la proprietà.

Bimba di 9 mesi azzannata e ammazzata dal pitbull: choc, dov'era il padre quando il cane ha attaccato

A dare l’allarme sono state le figlie del pensionato, una delle quali consigliera comunale a Santa Flavia (Palermo). Non vedendo rientrare il padre, preoccupate, si sono recate in campagna, dove hanno fatto la macabra scoperta. L’uomo giaceva a terra. I cani si sarebbero accaniti sulle gambe del pensionato. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.