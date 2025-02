Papa Francesco ricoverato, l'improvvisa apparizione in cielo sopra il Gemelli: la foto sbalordisce il mondo

19 febbraio 2025 a

I fedeli si aggrappano a tutto, anche ai segnali dal cielo. Chi ieri era davanti all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato Papa Francesco per una polmonite bilaterale, non ha potuto non notare un arcobaleno che sormontava l'edificio.

Di fronte ai bollettini sanitari sempre più preoccupanti, in cui con il passare delle ore si sottolinea il "quadro complesso" in cui versa l'88enne Bergoglio, un parziale spiraglio di speranza. Parzialissimo.

La verità è che la situazione è difficile e che le condizioni del Santo Padre, come sottolinea Repubblica, hanno richiesto "tre modifiche della terapia in cinque giorni". Da qui la palpabile apprensione nello staff medico e in città del Vaticano, con la sala stampa rimasta aperta nella notte in via straordinaria. Così come è "straordinario" a suo modo il bollettino di mercoledì mattina, irrituale per orario (prima delle 9) e per contenuto: si fa sapere infatti che Francesco "si è svegliato e ha fatto colazione". Si sarebbe anche alzato brevemente in piedi: tutti gesti banali ma non da dare per scontati, vero segno questo della gravità della situazione.

Per molti giorni il Pontefice "non ha mai drammatizzato il malanno, che ha inizialmente trattato da raffreddore di stagione". L'aggravamento potrebbe essere legato proprio alla strenuta volontà del Papa di non mollare di un centimetro, continuare a macinare impegni su impegni. "Non ho accettato di essere eletto Papa per riposare", ripete sempre ai suoi collaboratori e lo ha fatto anche nei giorni scorsi, quando le difficoltà erano talmente evidenti da costringerlo a non leggere l'Angelus e messaggi in pubblico a causa del fiato che mancava. La bronchite iniziale è così passata a una più severa e diffusa polmonite, con un degenza annunciata "più lunga del previsto". Ma il timore non detto oggi è che non sia solo una questione di giorni.