Città di Castello, mangia coppa di maiale e muore in ospedale: cosa l'ha uccisa

Mangia la coppa di maiale e muore poco dopo in ospedale. Tragedia per una donna di poco più di 60 anni a Città di Castello. Il motivo del decesso? Pare che nell'insaccato ci fosse il batterio Listeria monocytogenes a livelli superiori ai limiti consentiti. Per questo, la Procura di Perugia avrebbe chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo del titolare dell’azienda della provincia di Arezzo che ha prodotto l'alimento incriminato.

In base a quanto è emerso da una consulenza disposta dai magistrati, come riportato dall’agenzia Ansa, il decesso della 60enne, già portatrice di altre patologie, sarebbe da ricondursi “a uno stato settico provocato da una infezione da Listeria monocytogenens presente nella coppa di suino”.

Come si legge sul sito dell'Humanitas, il batterio Listeria monocytogenes causa “l’infezione da listeria, detta anche listeriosi“ e può essere rilevato “in un’ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato”. Come la maggior parte dei batteri, anche Listeria monocytogenes “non sopravvive a processi di pastorizzazione e cottura”. L’infezione provocata da questo batterio, inoltre, si presenta in due forme principali: la “gastroenterite” e “la forma invasiva, detta anche ‘sistemica'”, che “si può manifestare come meningite, meningoencefalite e sepsi”.