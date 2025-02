Spiagge, le due italiane tra le più belle al mondo: ecco quali sono

20 febbraio 2025 a

Sono 25 le spiagge più belle del mondo secondo la community di Tripadvisor. Nella classifica compaiono anche due località italiane, oltre a diverse mete in Grecia, Portogallo, Indonesia, Hawaii, Brasile. Si tratta di un'ottima guida per decidere dove trascorrere le prossime vacanze estive per chi vuole già iniziare a programmarle.

Al primo posto c'è l’isola greca di Creta con la sua Elafonissi Beach. A premiarla la sua sabbia rosa e le acque turchesi. Inoltre, è un luogo adatto alle famiglie. Le lagune poco profonde, infatti, sono adatte ai bambini, mentre per gli adulti c’è la possibilità di fare immersioni e snorkeling. Sul secondo gradino del podio ecco invece Banana Beach, in Thailandia, che offre la possibilità di fare snorkeling e surf oppure quella di farsi fare un massaggio in riva al mare. Medaglia di bronzo per Eagle Beach ad Aruba, un’isola delle Piccole Antille nel mar dei Caraibi. Si tratta di una delle spiagge meno affollate di Aruba.

Completano la top ten Siesta Beach, in Florida, adatta non solo a chi vuole rilassarsi ma anche a chi vuole dedicarsi allo sport; Praia da Falesia, in Portogallo, che presenta alte scogliere, sabbia dorata e un mare cristallino; Playa Varadero a Cuba, col suo bellissimo paesaggio naturale di cui godere. A seguire: Bavaro Beach nella Repubblica Dominicana, le cui acque, grazie alla barriera corallina naturale, sono perfette per nuotare e fare snorkeling; Playa de Muro a Maiorca, in Spagna, adatta a tutta la famiglia: l'appartata Kelingking Beach in Indonesia; e infine Myrtos Beach a Cefalonia, in Grecia, perfetta per chi vuole isolarsi un po'. La prima italiana in classifica si trova all'undicesimo posto ed è la Spiaggia dei Conigli sull’isola di Lampedusa. L'altra invece è la spiaggia di Tropea in Calabria.