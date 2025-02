Papa Francesco, l'ultimo bollettino: "Come ha trascorso la notte, il gesto al risveglio"

21 febbraio 2025 a

"La notte è trascorsa bene, questa mattina Papa Francesco si è alzato e ha fatto colazione”: a dirlo il portavoce vaticano Matteo Bruni a proposito delle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato al policlinico Gemelli da venerdì scorso per curare una bronchite tramutata in polmonite. Dopo un peggioramento registrato lunedì, con l’accertamento di una polmonite bilaterale, da due giorni la situazione clinica di Bergoglio sembra essere in “lieve miglioramento”.

Intanto in Vaticano c’è chi non ha escluso l’ipotesi di dimissioni del Papa proprio per via di questi problemi di salute. A parlare di questa eventualità anche il cardinale Gianfranco Ravasi. "Se dovesse avere delle difficoltà gravi a svolgere il suo servizio, farà la sua scelta - ha detto in un'intervista al Corriere della Sera -. Sarà lui a decidere, com'è ovvio, magari chiederà consiglio ma l'ultima parola la valuterà da sé, in coscienza. Fermo restando che il suo grande desiderio è quello di compiere almeno il Giubileo, l'anno santo dedicato alla speranza che sente come il suo grande momento".

Poi ha sottolineato: "La prima considerazione da fare è che, anche nelle difficoltà legate all'età e al fisico, ha continuato ad avere una presenza unica nel pianeta, come forse solo Giovanni Paolo II, la sua voce e la sua azione sono riconosciute da credenti e non credenti. In questo senso è esemplare il viaggio così lungo e impegnativo che ha compiuto a settembre in Asia e Oceania, nonostante la carrozzina, nonostante tutto. È stata una grande lezione, come quella degli atleti delle Paralimpiadi. Ha mostrato che si può fare tutto anche nella fragilità". Secondo il decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re, invece, Francesco non farà nessun passo indietro e nei prossimi giorni tornerà in Vaticano.