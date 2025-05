Mirko Pellegrini, arrestato "il re delle buche": scandalo a Roma

“Il signore delle buche” è caduto. Dopo mesi di indagini, intercettazioni e sequestri, Mirko Pellegrini – imprenditore noto nei corridoi del Campidoglio per l’abilità nel trasformare i rattoppi viari in affari milionari – è finito in carcere insieme ad altri quattro componenti della sua cerchia. La Finanza ha dato esecuzione a cinque misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di tangenti e assegnazioni pilotate di appalti pubblici per la manutenzione delle strade capitoline. Tra gli arrestati anche il fratello Simone, oltre ai collaboratori Flavio Verdone, Roberto Filipponi e Alessandro Di Pierantonio, indicato dagli inquirenti come il principale prestanome del gruppo. Pellegrini, 46 anni, originario di Roma e residente a Frascati, non è un nome nuovo nei fascicoli investigativi. Già dieci anni fa era finito in una black list per appalti opachi e il suo nome compare anche in un processo sulla ’ndrangheta calabrese. Eppure, negli ultimi due anni è riuscito a consolidare il controllo dei lavori stradali dell’Urbe, costruendo un cartello di 17 società – ognuna con conti propri – attraverso le quali, secondo la Procura, avrebbe sbaragliato ogni forma di concorrenza. Il trucco? Un sistema gelatinoso di favori incrociati: da una parte tangenti in denaro, viaggi, auto, orologi e cene; dall’altro affidamente sempre più ricchi.

Il reato principale contestato è l’associazione per delinquere. Ma nel fascicolo emergono anche ipotesi di corruzione, frode in pubbliche forniture, turbativa d’asta, riciclaggio e autoriciclaggio. Nel novembre scorso, la prima tranche del procedimento aveva già portato a perquisizioni a carico dello stesso Pellegrini e di quattro funzionari del Campidoglio, oltre a un dirigente dell’Astral, l’agenzia regionale che si occupa della viabilità. Ad oggi, le commesse sotto esame valgono 92 milioni di euro, di cui 72 provenienti da Roma Capitale. Su 75 appalti nel mirino dei pm, 42 riguardano la rete stradale urbana. A leggere le carte, emerge il profilo di una cricca ben oliata, dove Pellegrini si muoveva con disinvoltura, spalleggiato da un gruppo di sodali con «una accentuata familiarità con l’illecito», come sottolineato dallo stesso giudice che ha firmato le misure cautelari. Un’abitudine, più che una deviazione, che secondo il gip rende «certa la perdurante commissione di reati della stessa specie». Difficile considerarla una “sbandata” occasionale: per gli inquirenti, saremmo di fronte a un metodo strutturato, una di “potere parallelo” all’interno degli uffici comunali, e non solo. Lo dimostrano gli incarichi milionari ottenuti dal gruppo, tra cui i lavori per il Giubileo e per la Ryder Cup di golf 2023. Nei documenti sequestrati emergono pure appalti all’interno del tribunale di Piazzale Clodio, interventi nella Scuola interforze di polizia, cantieri finanziati con fondi PNRR, commesse con Anas e Atac, e persino assegnazioni negli scali di Fiumicino e Ciampino. La rete si estende fino all’area del cratere sismico del 2009, passando per un edificio scolastico ad Arsoli.