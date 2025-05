Garlasco, il contadino: "Ho sentito la lite tra Chiara Poggi e il killer"

A Lo Stato delle Cose, il talk show di Massimo Giletti, l'argomento centrale per tutta la puntata è stato il ...

Lo 007 nei verbali delle investigazioni che si sono svolte dal 26 ottobre al 3 dicembre 2016, spiega che il 12 gennaio di quell'anno un anziano si era recato nel negozio di autoricambi della famiglia Stasi "asserendo di conoscere la verità" sull'omicidio di Chiara Poggi. Durante il servizio è stata effettuata una ricognizione dei luoghi che ha suggerito, per via dei campi vicini a via Pascoli, che ci sia stato un "presunto agricoltore che, all'epoca dei fatti, poteva coltivare i campi prospicienti" la villetta dei Poggi e che avrebbe potuto sentire una ipotizzata discussione tra Chiara e il suo killer e fornire "ogni altro dettaglio".