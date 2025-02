Meteo, Giuliacci annuncia "l'invasione del maltempo": quando arrivano piogge e gelo

22 febbraio 2025 a

a

a

L'inverno (infinito) del nostro maltempo. Non c'è pace nelle previsioni meteo, l'Italia è attesa da un nuovo via via di perturbazioni nei prossimi giorni, come sentenziato da Mario Giuliacci.

Secondo il sito fondato dal colonnello e super-esperto, l'ultima settimana di febbraio sarà caratterizzata da "tanta pioggia", una "nuova ondata di freddo e anche un po' di neve", complice l'alta pressione che resterà ben lontana dalla penisola.

Come confermano le ultime proiezioni dei modelli previsionali, già da lunedì 24 febbraio sarà necessario aprire l'ombrello soprattutto "in gran parte del Centro-Sud", anche se mancherà il freddo intenso e le temperature resteranno al di sopra della media stagionale. Martedì 25 febbraio si registrerà però un netto pegigoramento del quadro generale, con pioggia diffusa su tutte le regioni e nevicate attese al Nord "sulle zone montuose a quote medio-alte, mentre le temperature cominceranno a calare quasi dappertutto".

Pioggia senza soluzione di continuità mercoledì 26 febbraio: stavolta saranno colpite soprattutto le regioni del Nord-Est e quelle tirreniche. Sulle Alpi, neve attesa anche sotto i 1.000 metri, causata da un crollo termico diffuso. Giovedì 27 febbraio ancora precipitazioni al Nord-Est e gran parte del Centro-Sud. Venerdì 28, a chiudere il cerchio di un febbraio bagnatissimo, residui di maltempo ancora al Nord Est e sulle regioni tirreniche.