Meteo, Mario Giuliacci: un altro weekend rovinato? Cosa svelano i modelli

La settimana iniziata ieri, lunedì 21, e che si concluderà il 27 luglio si annuncia da un punto di vista meteorologico piuttosto turbolenta per il Nord Italia, con un’alternanza marcata tra ondate di caldo afoso e passaggi temporaleschi anche violenti. Già nei primi giorni, la Val Padana ha sperimentato temperature massime intorno ai 34°C, con un disagio maggiore nelle aree urbane come Milano e Torino, dove l’umidità accentua la sensazione di afa. Pur trattandosi di un caldo nella norma per il mese di luglio, ricorda il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale, queste condizioni, pur rappresentando un caldo normale per il mese di luglio e non eccezionale, possono comunque generare disagio, in particolare nelle città e tra le persone più sensibili".

Dalla serata di lunedì e fino a mercoledì, il transito di correnti atlantiche più fresche favorirà lo sviluppo di temporali localmente forti su Piemonte, Lombardia e Liguria. Non si escludono grandinate, raffiche di vento intense e rovesci di forte intensità, specialmente su zone alpine e prealpine. Eventi simili, già verificatisi nel luglio 2024, hanno causato danni alle colture e disagi alla circolazione ferroviaria, rendendo fondamentale monitorare eventuali avvisi della Protezione Civile.