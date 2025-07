Meteo-choc, dove oggi si raggiungono i 47°. Allerta rossa: le città nella morsa del caldo

Oggi, martedì 22 luglio, si annuncia come la giornata più calda della settimana, con il picco di calore causato dall'afflusso di aria calda proveniente dal Nord Africa. La temperatura raggiungerà il massimo della sua intensità, segnando il primo di due apici della nuova ondata di calore (il secondo è previsto per venerdì). In Sicilia si prevede il raggiungimento di valori estremi, con punte di 46-47°C nelle province di Catania e Siracusa. Anche altre zone, come la Val di Mazara, il Metapontino, il Cosentino, il Tavoliere e l’entroterra salentino, sperimenteranno temperature tra i 43 e i 45°C. Insomma, caldo killer. Una delle giornate più minacciose dell'intero anno. Il caldo si farà sentire anche nel resto del Sud, con massime che potranno toccare i 40-41°C tra Basilicata, Puglia e Calabria ionica. Al Centro e in Sardegna, le temperature interne si attesteranno tra i 35 e i 37°C, raggiungendo localmente i 38°C in Campidano e nel basso Lazio. Mercoledì si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma le massime rimarranno comunque superiori ai 40°C in alcune aree come il Catanese, il Nisseno, l'Ennese e la Val di Mazara. Giovedì, un nuovo aumento delle temperature porterà a valori tra i 40 e i 42°C nel Tavoliere, nel Cosentino e nella Piana di Catania. Venerdì si registrerà un ulteriore rialzo termico, con punte che potranno raggiungere i 43-45°C sulla Piana di Catania e i 42-43°C nelle aree interne del Sud. Il caldo intenso continuerà almeno fino a sabato, con temperature ben superiori alle medie stagionali. Tuttavia, dal weekend in poi, si prevede un cambiamento che porterà alla fine di questa ondata di calore.

Oggi è stata emessa un’allerta rossa per rischio incendi a Palermo. La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso l’avviso n.149, valido dalla mezzanotte odierna per le successive 24 ore, con particolare attenzione al rischio incendi e alle ondate di calore. Nella città di Palermo, il livello di allerta è il livello 3 (colore rosso), con temperature massime percepite di 36°C. La Protezione civile ha anche dichiarato alta la pericolosità per il rischio incendi. E ancora, è stato deciso di sospendere la circolazione delle carrozze trainate da cavalli, sia per oggi che per domani, come annunciato dal sindaco Roberto Lagalla e dall'assessore comunale al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, dopo aver ricevuto la comunicazione della Protezione civile siciliana. "Abbiamo ritenuto doveroso - ha affermato l'assessore Ferrandelli - emettere l'ordinanza di stop alla circolazione in città per tutelare il benessere dei cavalli non esponendoli, così, a rischio. Questo atto dimostra l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale su questo fronte che si sviluppa concretamente anche attraverso le attività di vigilanza del blocco orario previsto per il periodo estivo".

