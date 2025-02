Papa Francesco, le indiscrezioni dal Vaticano: "Come ha passato la notte"

25 febbraio 2025 a

"Il Papa ha riposato bene, tutta la notte". È quanto si legge in una nota della sala stampa vaticana. Il Santo Padre è ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli. Nel bollettino diffuso ieri sera, le condizioni cliniche del Papa venivano definite "in lieve miglioramento" seppur "nella loro criticità". "I medici, in considerazione della complessità del quadro clinico, in via prudenziale non sciolgono ancora la prognosi".

Intanto centinaia di persone hanno partecipato a Buenos Aires a una messa all’aperto dedicata al loro connazionale Papa Francesco, ricoverato in condizioni critiche a Roma per polmonite bilaterale. I fedeli si sono riuniti in una piazza della capitale dove, quando era arcivescovo, il pontefice presiedeva le celebrazioni, denunciando disuguaglianze e ingiustizie. Sventolando bandiere e cartelli argentini augurando a Jorge Bergoglio una pronta guarigione, hanno pregato, cantato inni, partecipato all’Eucaristia e cantato: "Viva el Papa Francisco" ("Viva Papa Francesco"). "Lascia che la nostra preghiera sia la boccata d’aria fresca che arriva ai suoi polmoni", ha detto Jorge Garcia Cuerva, attuale arcivescovo di Buenos Aires, durante la sua omelia in Piazza della Costituzione. Prima di lasciare l’Argentina nel 2013 per diventare papa, Jorge Bergoglio "è stato il primo prete che ho incontrato in una metropolitana. E vederlo da vicino, con la gente, mi ha sempre fatto piacere. Ecco perchè è il mio mentore, è mio padre ed è il mio prete", ha detto commossa Mariana Martinez, 49 anni, all’AFP. Papa Francesco, 88 anni, resta in condizioni critiche ma "in leggero miglioramento", ha annunciato lunedì sera il Vaticano, in un clima di crescente preoccupazione per la sua salute.