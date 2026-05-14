"Investimi con l'auto e dividiamo i soldi": lei si rifiuta, finisce malissimo

Una donna di 62 anni di Rimini è stata perseguitata e minacciata per mesi da un 52enne suo conoscente, inquilino del residence di cui è proprietaria. Tutto è nato da una richiesta assurda: l’uomo voleva che la donna lo investisse deliberatamente con l’auto per simulare un incidente stradale, incassare il risarcimento dall’assicurazione e dividere il denaro. Dopo i ripetuti rifiuti della donna, l’uomo non ha accettato il “no” e ha iniziato una vera e propria campagna di stalking e vendetta.
Secondo la ricostruzione di Fanpage, il 52enne è passato alle minacce pesanti: ha detto che avrebbe "fatto un omicidio", che avrebbe dato fuoco alla struttura e alla donna insieme al figlio. Non si è limitato alle parole: ha danneggiato le proprietà comuni e degli ospiti del residence, smontando ruote di biciclette, rompendo fioriere e spargendo sacchi dell’immondizia nel giardino.La 62enne, esasperata, ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri.
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L’uomo è stato arrestato e inizialmente sottoposto a custodia cautelare in carcere, misura poi trasformata in arresti domiciliari. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Il Tribunale di Rimini lo ha condannato in primo grado a 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di stalking, oltre al pagamento di una provvisionale di 10.000 euro come risarcimento danni in favore della vittima.La vicenda ha messo in luce un caso di ritorsione particolarmente grave nato dal rifiuto di partecipare a una truffa assicurativa, sfociato in una persecuzione che ha coinvolto anche altre persone del residence.