"Investimi con l'auto e dividiamo i soldi": lei si rifiuta, finisce malissimo

Una donna di 62 anni di Rimini è stata perseguitata e minacciata per mesi da un 52enne suo conoscente, inquilino del residence di cui è proprietaria. Tutto è nato da una richiesta assurda: l’uomo voleva che la donna lo investisse deliberatamente con l’auto per simulare un incidente stradale, incassare il risarcimento dall’assicurazione e dividere il denaro. Dopo i ripetuti rifiuti della donna, l’uomo non ha accettato il “no” e ha iniziato una vera e propria campagna di stalking e vendetta.

Secondo la ricostruzione di Fanpage, il 52enne è passato alle minacce pesanti: ha detto che avrebbe "fatto un omicidio", che avrebbe dato fuoco alla struttura e alla donna insieme al figlio. Non si è limitato alle parole: ha danneggiato le proprietà comuni e degli ospiti del residence, smontando ruote di biciclette, rompendo fioriere e spargendo sacchi dell’immondizia nel giardino.La 62enne, esasperata, ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri.