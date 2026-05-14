Caffè con la candeggina: il gesto atroce della belva di Pistoia

Nella casa della coppia, dove vivono insieme ai due figli piccoli, la donna ha preparato o bevuto il caffè come ogni mattina. Poco dopo averlo ingerito, ha accusato un malore improvviso e violento. Resasi conto che qualcosa non andava, è riuscita a chiedere aiuto.

Un grave episodio di violenza domestica ha scosso la città di Pistoia . Un operaio di 55 anni, Ottavio Minzera, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di lesioni gravissime ai danni della moglie. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe deliberatamente versato della candeggina nel caffè della consorte, provocando un grave malore che avrebbe potuto avere conseguenze fatali.I fatti risalgono alla mattina di sabato 9 maggio .

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e l’hanno trasportata all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove è tuttora ricoverata sotto monitoraggio medico. Grazie alla rapidità dei soccorsi, si è evitato il peggio.Dopo poco più di 24 ore di accertamenti coordinati dalla Procura, i Carabinieri hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti per procedere con l’arresto. L’uomo è stato fermato mentre si trovava al lavoro presso lo stabilimento Hitachi Rail di Pistoia, dove lavora come carpentiere. Tra i colleghi, circa 800 persone nello stabilimento, si è diffuso grande sgomento e incredulità nel vedere i militari procedere all’arresto.Minzera, padre di due bambini, si trova ora nel carcere di Pistoia. Nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Le indagini continuano per ricostruire con esattezza la dinamica e le motivazioni di un gesto definito “atroce” dalle forze dell’ordine.