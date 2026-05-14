Strage di Erba, Rosa e Olindo verso la revisione? Le Iene, la prova del "test della lavatrice"

Un tassello forse decisivo per portare alla revisione del processo per la strage di Erba. A Le Iene, su Italia 1, l'inchiesta firmata da Max Andreetta e Francesco Priano in collaborazione con il giornalista Edoardo Montolli prova a sostenere l'innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, marito e moglie condannati per aver massacrato e ucciso a colpi di coltello e spranga la sera dell'11 dicembre 2006 la vicina di casa Raffaella Castagna, il figlioletto Youssef Marzouk di 2 anni, sua nonna Paola Galli e l'altra vicina di casa Valeria Cherubini. A scagionare la coppia, spiega il programma, sarebbe la "prova della lavatrice".

Le Iene hanno recuperato i tabulati dei consumi elettrici della casa di Romano e Bozzi registrati quella sera, con un incremento notevole dalle ore 21.45. Gli inviati, assistiti da un tecnico, hanno utilizzato lo stesso modello di elettrodomestico della coppia, un modello Rex privo di avvio programmato. Per avviare la lavatrice, sarebbe stata dunque necessaria una azione manuale. Qualcuno, presente nell'appartamento, avrebbe dovuto premere il tasto dell'avvio. Il servizio delle Iene ha mostrato che una lavatrice di quel tipo, avviata manualmente e per la stessa durata di tempo, avrebbe registrato un aumento di consumi comparabile con quello della sera della strage.