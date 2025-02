Quirinale, attacco russo: nel mirino ancora Mattarella, cosa sta succedendo

28 febbraio 2025 a

Anche il sito del Quirinale nel mirino degli hacker russi. Ad attaccare è stato il gruppo NoName057(16), che nei giorni scorsi aveva già preso di mira i portali di Regioni e Comuni di tutta Italia. Ora punta più in alto. Da questa mattina, infatti, il portale della presidenza della Repubblica risulta rallentato, mentre non è raggiungibile quello del Consiglio superiore della magistratura. Colpito anche il sito della sezione romana di Fratelli d'Italia, oltre a Poste italiane e ai portali di diversi Comuni: Pescara, Doues e Bionaz in provincia di Aosta.

Questi attacchi, come sanno bene gli hacker responsabili, sono difficili da individuare e complicati da contenere a cose fatte. Secondo il rapporto Radware, che analizza gli attacchi informatici sferrati dai diversi gruppi e collettivi hacker a livello mondiale, i filorussi sono stati i più attivi ed efficaci dell’intera galassia di cyberattivisti: all'attivo hanno 4.767 attacchi contro i 1.388 di Rippersec, secondo in classifica.

In ogni caso, nel 2024 l’Italia non è stata fra i Paesi europei più colpiti. Invece in Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Regno Unito e Germania sono stati segnalati tra 404 e 586 attacchi. “Le ragioni – si legge nel rapporto Radware - includono le loro posizioni sui conflitti internazionali, sulle politiche interne e sulle attività legate alle elezioni. Le nazioni europee, in particolare, sono state un punto focale per i filorussi gruppi di hacktivisti”. Nel frattempo, è da metà febbraio che i NoName057(16) sembrano aver cambiato strategia, mettendo l’Italia nel mirino più che in passato. Questo cambiamento sembra essere una "risposta alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Russia e Terzo Reich”, bollate come “offensive” e “blasfeme” dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.