Roncade, vermi nella pasta alle elementari: immagini disgustose, ecco chi c'è dietro

28 febbraio 2025 a

Altro orrore nelle mense scolastiche, in questo caso nella scuola elementare Luigi Einaudi di San Cipriano, a Roncade, dove sono stati trovati dei vermi nei rigatoni al sugo, il tutto lo scorso giovedì. Un caso che ha sconcertato insegnanti e alunni. Alcune maestre, al tavolo con gli studenti durante il pranzo, hanno notato la presenza di vermi nella pasta e hanno subito documentato l’accaduto con delle fotografie, allertando i responsabili della mensa, che a loro volta hanno informato le famiglie, facendo rapidamente emergere la gravità della situazione.

Ancora una volta, la ditta incaricata della ristorazione scolastica, la Dussmann, finisce al centro delle polemiche. La multinazionale, già al centro di controversie in passato, era stata coinvolta in un episodio simile nel novembre 2022, quando nel Comune di Casale sul Sile erano stati rinvenuti filamenti metallici all’interno di una crema di carote. In seguito, numerose proteste si erano diffuse tra i vari Comuni in cui l’azienda gestisce il servizio mensa, culminando nella nota “protesta del panino” a Villorba. Nonostante questi trascorsi – e dopo una risoluzione anticipata del contratto a Casale a seguito di una lunga trattativa legale – la Dussmann ha recentemente ottenuto nuovi appalti attraverso le gare d’appalto gestite dalla Provincia di Treviso.

A Roncade, la multinazionale tedesca ha assunto la gestione della refezione scolastica nell’estate scorsa, subentrando alla Ristorazione Ottavian e prendendo in carico il servizio in due scuole primarie e due dell’infanzia. Tuttavia, già nei mesi scorsi non erano mancate le segnalazioni di disagi, in particolare sulla temperatura dei pasti. Il comitato mensa della scuola di Biancade aveva evidenziato criticità che avevano portato il Comune a imporre sanzioni e a segnalare la situazione agli enti preposti. Ma l’evento di giovedì ha sollevato preoccupazioni ancora più serie, per ovvie (e disgustose) ragioni.