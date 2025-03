Pollo, sequestrati 25 quintali: disgusto e pericolo, cosa finiva sulle tavole italiane

28 febbraio 2025 a

a

a

Un carico di pollo destinato alle tavole degli italiani ma in pessime condizioni igieniche. Gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone hanno individuato e bloccato un carico di 25 quintali di pollo congelato già scaduto. Non solo: la carne era trasportata oltretutto senza rispettare tutte le norme igieniche che disciplinano la materia.

Il pollame è stato individuato nel corso di uno dei quotidiani controlli sul trasporto delle merci lungo l'autostrada A1. Il camion ispezionato è un autocarro frigo che la pattuglia ha bloccato all'altezza del km.642. Al suo interno c'erano, appunto, 2.541 kg di pollo congelato e scaduto. Avvisata immediatamente la Asl di Frosinone che ha accertato le pessime condizioni della merce e la sua inidoneità al consumo da parte dell'uomo. Per l'autista è scattata una multa da 2.500 euro, mentre la merce è stata affidata ad una ditta specializzata per lo smaltimento, per evitare che la carne non commestibile potesse rientrare in qualche modo nel circuito alimentare.

Quello di Frosinone non stato né un caso isolato né un "colpo di fortuna". Ogni anno, infatti, in Italia vengono condotti numerosi controlli su camion e mezzi di trasporto di alimenti proprio al fine di garantire il rispetto scrupoloso delle normative igieniche.