Frosinone, con chi becca in auto il marito 80enne: audio choc

di
mercoledì 19 novembre 2025
Scandalo a luci rosse in quel di Frosinone. Una donna ha beccato il marito 80enne fare sesso in macchina con una dipendente 30enne. La signora, dopo aver scoperto il tradimento, ha dato in escandescenza mettendosi a urlare. La lite è stata registrata e l'audio della moglie su tutte le furie è diventato subito virale passando da smartphone a smartphone grazie proprio a WhatsApp. 

Come ha scoperto il tradimento del marito? La donna aveva notato la macchina del coniuge parcheggiata in una stradina. Così si è avvicinata e si è trovata di fronte a una scena al quanto inequivocabile. Il marito era in atteggiamenti focosi con la donna. A quel punto, la signora si è messa a urlare. E la sua sfuriata ha attirato l'attenzione dell'intero vicinato, con tutti i presenti che hanno assistito alla scena in tempo reale. La giovane dipendente chiedeva scusa alla donna, sostenendo che fosse la prima volta. Stesso discorso per l'80enne, che cercava disperatamente di calmare la moglie. 

Qualcuno però ha pensato bene di registrare l'intera scena. Nell'audio si sente la donna che racconta di alzarsi ogni mattina alle 5 per mandare avanti l’attività di famiglia sacrificando il suo tempo che viene tutto dedicato all’azienda e alla famiglia. Lieto fine? Macché, l'80enne è stato cacciato da casa

