Liliana Resinovich, la clamorosa superperizia: asfissia meccanica esterna, cambia tutto

Un caso che si riapre. Del tutto. "Non vi sono elementi tecnico-scientifici che supportino l’ipotesi del suicidio" tuttavia gli elementi raccolti "convergono a delineare uno scenario in cui solo una dinamica omicidiaria" intervenuta attraverso "soffocazione esterna diretta, trova una motivazione tecnica". È quanto affermano nelle loro conclusioni i consulenti Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Stefano Vanin e Biagio Eugenio Leone, nella super perizia sul corpo di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, nella zona dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. La morte di Liliana Resinovich si legge ancora è avvenuta "con elevatissima probabilità nella mattinata del 14 dicembre 2021" anche perché dagli accertamenti "non è emerso alcun elemento contrastante con questa ricostruzione che trova conferma nelle evidenze ambientali, naturalistiche, anatomopatologiche e medico legali".

Per i consulenti è molto probabile che il corpo della donna "sia sempre rimasto nello stesso luogo in cui è stato trovato", una tesi che trova peso "dalle evidenze scientifiche e dall’assenza di elementi significativi di permanenza in altro luogo". Inoltre non esistono elementi, nemmeno lontanamente suggestivi del fatto che il corpo di Liliana Resinovich "possa essere sottoposto a procedura di congelamento".

Infine la causa della morte di Resinovich "è avvenuta per asfissia meccanica esterna contestuale o immediatamente successiva" alle lesioni riportate e riscontrate "certamente al capo, alla mano destra e molto probabilmente ad altre sedi del corpo" come torace e arti. "Dagli esami esperiti - si legge ancora nelle conclusioni - sono emersi elementi piliferi (dagli indumenti, dai sacchetti che avvolgevano il capo e dai peli pubici della vittima) per cui si suggeriscono approfondimenti genetici a mezzo di nuove tecnologie di sequenziamento ultramassivo (Ngs) nell’ottica della ricerca di terze persone coinvolte".