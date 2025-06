Resinovich, scontro tra Visintin e Sterpin fuori dal tribunale: cos'è successo

Lite fuori dal Palazzo di Giustizia, tra Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich, e Claudio Sterpin, storico amico della donna. Quest'ultima fu trovata morta nel gennaio 2022 a Trieste. La discussione tra i due uomini è avvenuta a pochi minuti dall’inizio dell’incidente probatorio in cui lo stesso Sterpin è stato ascoltato come testimone.

I due si sarebbero visti in un bar davanti al tribunale: Visintin si sarebbe avvicinato a Sterpin e gli avrebbe rivolto parole molto dure: "Rispetto per Liliana, questo chiedo io e basta". Nessuna replica da parte di Sterpin, che a quel punto si sarebbe diretto verso l’ingresso del tribunale, preferendo mantenere il silenzio. Ai giornalisti presenti ha dichiarato di aver sempre rispettato Liliana. Un secondo incontro tra i due, poi, si sarebbe verificato all’interno della sezione Gip del Tribunale di Trieste, poco prima dell’inizio dell’udienza a porte chiuse. Sterpin era già lì in attesa quando è arrivato Visintin, accompagnato dai suoi avvocati. Pur ritrovandosi a pochi metri di distanza, i due non si sarebbero mai rivolti la parola.