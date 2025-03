Carcere di Torino, il detenuto straniero evade, torna e massacra quattro poliziotti

08 marzo 2025 a

Ancora una violenta aggressione nel carcere di Torino. A denunciarlo l'Osapp che in una nota, fa sapere che questa notte, poco dopo 1.30 un detenuto straniero, precedentemente evaso durante un permesso premio, durante il quale si era recato a visitare la madre, si è costituito ma all'arrivo forse per effetto di sostanze stupefacenti, ha aggredito il personale di servizio al casellario, colpendolo con calci e pugni.

Sul posto sono intervenuti quattro poliziotti aggrediti anche loro dal detenuto. Tutti gli agenti feriti, riferisce ancora Osapp, sono stati immediatamente accompagnati al pronto soccorso dove due sono stati dimessi con prognosi di sette giorni e altri tre sono stati trattenuti in osservazione.

"Questa ennesima grave aggressione, la settima dall'inizio dell'anno, con un totale di 11 agenti feriti conferma quanto, ormai da tempo, come sindacato segnaliamo: la situazione all'interno del carcere di Torino sta diventando sempre più pericolosa - commenta nella nota il segretario generale di Osapp, Leo Beneduci - la massiccia presenza di detenuti, unita alla gravissima carenza di personale, costringe spesso i colleghi a lavorare da soli, con grave rischio per la loro sicurezza e incolumità fisica".

"Per l'ennesima volta, sollecitiamo chi di dovere, in particolare il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap), a intervenire con urgenza e a inviare personale di supporto a quello attualmente presente e chiediamo al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di dichiarare lo stato di emergenza delle carceri italiane. È giunto il momento di un intervento deciso per garantire la sicurezza degli operatori penitenziari e delle stesse strutture", conclude Beneduci.