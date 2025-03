Meteo, Mario Giuliacci: Italia sotto la pioggia per 10 giorni, quando comincia e quando finisce l'incubo

10 marzo 2025 a

Fate molta attenzione alle previsioni meteo dei prossimi giorni. Non sono delle migliori. L'Italia potrebbe essere travolta da un'ondata di maltempo che la terrà sotto acqua per ben 10 giorni. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it la situazione è in piena evoluzione: "I quantitativi più alti di pioggia sono attesi Liguria, Alta Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Sardegna: tutte regioni in cui si registreranno in modo diffuso accumuli complessivi superiori ai 100 millimetri, con punte localmente oltre i 150 millimetri, specie nel Levante Ligure e in Friuli. Tra le aree del Paese in cui cadrà meno pioggia, con accumuli che dovrebbero oscillare attorno ai 10-15 millimetri, ci sono il Salento, gran parte della Basilicata, la Calabria Meridionale e la Sicilia. Anche la neve, sebbene solo in alcune aree, cadrà abbondante".

E ancora: "L'insistente fase di maltempo porterà a più riprese la neve, a tratti anche intensa, sull'Arco Alpino, sebbene solo. quote medio-alte, ovvero in generale al di sopra di 1200-1500 metri, perché mancherà il freddo intenso e anche al Nord le temperature si limiteranno a scendere sui valori normali per metà marzo". Ma quali saranno le regioni più colpite? Data la direzione dei venti, le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e quelle centrali tirreniche, con alternanza di fenomeni in Sardegna e Campania.