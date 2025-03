Roma, dalla Littizzetto a Scurati: chi sarà in piazza "per l'Europa", l'ultimo show sinistro

13 marzo 2025 a

a

a

Da Dacia Maraini ad Antonio Scurati: in tanti hanno deciso di aderire alla manifestazione lanciata da Michele Serra, "Una piazza per l'Europa", in programma sabato 15 marzo in piazza del Popolo a Roma. Sul palco saliranno diversi intellettuali e volti noti del mondo della cultura: scrittori, drammaturghi, comici, cantanti e giornalisti. Uno dei primi ad annunciare la sua presenza è stato lo scrittore Maurizio de Giovanni, così come ha subito deciso di aderire il premio Strega Donatella Di Pietrantonio.

Non mancherà, poi, la decana delle scrittrici, Dacia Maraini, secondo la quale "sostenere Bruxelles significa lottare per la libertà". Uguale la scrittrice Silvia Avallone, che ha detto che sarà a Roma per far fronte, insieme agli altri manifestanti, alla necessità di uscire "dall'isolamento per difendere libertà e giustizia. La solitudine è un problema morale e politico di questo momento storico". Tra gli scrittori ci saranno anche Antonio Scurati, noto soprattutto per la trilogia su Mussolini, e il francese Daniel Pennac, oltre al drammaturgo Stefano Massini e alla comica e scrittrice Luciana Littizzetto. Ha assicurato la sua presenza con un video pure lo scrittore spagnolo Javier Cercas.

"Michele Serra e i suoi padroni". Sinistra in tilt: come lo insultano in piazza | Video

Tra i comici, invece, ci saranno Antonio Albanese in collegamento e Luca Bizzarri. Presenti anche lo stilista Giorgio Armani e il teologo Vito Mancuso, che ha lanciato un appello: "Basta con il torpore, difendiamo la cultura del diritto che oggi è incarnata dall'Ue". In piazza pure Corrado Augias, Gianrico Carofiglio e Corrado Formigli. Quanto ai rappresentanti del mondo della musica, ci saranno il Quartetto d'archi Indaco, Jovanotti che parteciperà con un video, il cantautore Roberto Vecchioni, Francesco Guccini e il compositore e produttore Mauro Pagani. Tra gli attori ecco Fabrizio Bentivoglio, Claudio Amendola, Pif (in video), Claudio Bisio e Lella Costa.